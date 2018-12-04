«صحة الوفاق» تعتمد أول قائمة أدوية بـ«التصنيف العلاجي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 10:54 صباحا

اعتمدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أول قائمة للأدوية في ليبيا تحمل التصنيف العلاجي للأدوية.

وقالت مدير إدارة الصيدلة بالوزارة، ناهد المكي، إن إدارة الصيدلة ستقدم ولأول مرة قائمة أدوية يمكن لجميع الكوادر الطبية الاستفادة منها على غير ما كان يجري في السابق؛ التي اقتصر فهمها على الصيادلة فقط باعتبارهم المختصين في علم الأدوية.

وأوضحت المكي أنه سيكون بإمكان الأطباء معرفة التصنيف العلاجي لجميع الأدوية العامة والتخصصية التي توفرها الدولة الليبية، والتي سيعتمد عليها الأطباء في وصف العلاج للمريض من خلال الوصفة الطبية.

وكان وزير الصحة المكلف، محمد هيثم، أصدر القرار رقم (673) لسنة 2018 بشأن اعتماد القائمة الليبية للأدوية (2018-2019).

وبموجب المادة رقم 1 من نص القرار تعتمد القائمة الليبية للأدوية وفقًا للتصنيفات العلاجية والأشكال الصيدلانية. وتبدأ القائمة الليبية للأدوية المصنفة وفقًا للأشكال الصيدلانية التي تحتوي على 1021 صنفًا (550 صنفًا مختلفة التركيز).

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