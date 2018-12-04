حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 10:49 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق الخليج وشمال شرق البلاد بمنخفض جوي مصحوب بأجواء ممطرة وقد تكون غزيرة أحيانًا اليوم خاصة على المناطق الساحلية، تصحبها خلايا من السحب الرعدية تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى انخفاض متوقع في درجات الحرارة ورياح نشطة على الخليج وبنغازي، بينما تتأثر مناطق غرب ووسط وجنوب ليبيا بامتداد لمرتفع جوي يساعد في استقرار العوامل الجوية، إذ يكون الطقس مستقرًا مع درجات حرارة قصوى متوقع تسجيلها على أغلب مناطق البلاد.

وتتراوح درجات الحرارة بين 18 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية، وتسجل انخفاضًا أثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسبار أميركي يقترب من الكويكب «بينو» لاستخراج عيّنات منه
علوم وتكنولوجيا
لوكا مودرتش يخطف الكرة الذهبية
رياضة عالمية
السيسي لوزيرة الجيوش الفرنسية: نركز على دعم الجيش الليبي لفرض الأمن والتمهيد ...
ليبيا
بعد 500 مصاب بأعراض شبيهة.. «الوطني لمكافحة الأمراض»: لم نكتشف بؤرًا للكوليرا في...
ليبيا
ماي تطالب ولي العهد السعودي باتخاذ خطوات لعدم تكرار حادث مقتل خاشقجي مستقبلاً
دولى
الدولار يكسر حاجز الخمسة دينارات والاسترليني ينزل إلى 5.92 دينار
ليبيا
الأسرة الرياضية الليبية تودع عميد المصورين
رياضة محلية
غوتيريش يدعو لإنصاف أكثر من مليار شخص يتعايشون حاليًا مع الإعاقة
دولى
بالصور: الأمم المتحدة تعيد تجهيز ملعب العزيزية
رياضة محلية
سكان الأكواخ في المرج يطالبون بـ«مسكن صحي»
ليبيا
لنقي: التقارب بين مجلسي النواب والدولة «وصل إلى درجة كبيرة من التفاهم والتوافق»
ليبيا
النويري: المرجعية الدستورية هي الضمان الوحيد لتنظيم الاختلاف وقيام الدولة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قاتل يعيش على جلدك