حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق الخليج وشمال شرق البلاد بمنخفض جوي مصحوب بأجواء ممطرة وقد تكون غزيرة أحيانًا اليوم خاصة على المناطق الساحلية، تصحبها خلايا من السحب الرعدية تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى انخفاض متوقع في درجات الحرارة ورياح نشطة على الخليج وبنغازي، بينما تتأثر مناطق غرب ووسط وجنوب ليبيا بامتداد لمرتفع جوي يساعد في استقرار العوامل الجوية، إذ يكون الطقس مستقرًا مع درجات حرارة قصوى متوقع تسجيلها على أغلب مناطق البلاد.

وتتراوح درجات الحرارة بين 18 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية، وتسجل انخفاضًا أثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية.