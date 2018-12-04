قتيل و36 جريحًا من الجيش خلال اشتباكات درنة وتازربو نوفمبر الماضي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 09:59 صباحا
صورة جوية لمنطقة المدينة القديمة في درنة. (غرفة عمليات عمر المختار)

أفادت مصادر عسكرية وطبية بأن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي استقبل قتيلًا واحدًا و36 جريحًا من قوات الجيش، جراء المواجهات المسلحة مع التنظيمات الإرهابية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقالت المصادر لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء إن المستشفى تسلم جثمان الجندي أحمد عبدالله مصباح، و36 جريحًا بينهم مَن تلقى العلاج وغادر المستشفى على الفور، وبينهم من لا يزال يتلقى العلاج، وآخرون غادروا البلاد لاستكمال العلاج في الخارج.

وأوضحت المصادر أن القتيل والجرحى أصيبوا جراء مواجهات «التنظيمات الإرهابية» بمنطقة المدينة القديمة وسط مدينة درنة شرق البلاد، ومن معارك واحة تازربو جنوب شرق البلاد.

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