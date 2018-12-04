مرور بنغازي: استعدادات قصوى لسوء الأحوال الجوية

أعلن قسم المرور والتراخيص بنغازي رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة، خاصة على الطرق السريعة.

وأوضح رئيس مكتب الإعلام والتوعية بالقسم عوض العدولي، لوكالة الأنباء الليبية في البيضاء، أن القسم يعمل على تشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الأحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة إلى حين انتهاء تحذيرات الأرصاد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعياتها.

وشدد العدولي على أهمية التزام المواطنين بالتنبيه الذي وُجه لهم بضرورة التقيد بالسرعة القانونية وتخفيف حركة المرور قدر الإمكان نظرًا لخطورة ارتفاع منسوب مياه الأمطار على حركة السير بأغلب شوارع المدينة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ واحتمالية سقوط أمطار غزيرة وسيول و منخفض ممتاز وتراكمي يفوق 80 ملم.