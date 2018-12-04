مجلس الدولة يدعو «الرئاسي» للاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

معيتيق وتكالة خلال اجتماع بمقر مجلس الوزراء. (إدارة التواصل)

أعرب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، عن ارتياحه لنتائج قرارات الإصلاح الاقتصادي الصادرة عن المجلس الرئاسي، معربًا عن أمله بالاستمرار في تنفيذ باقي الخطة حسب البرنامج المعد.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع تكالة، حسب الصفحة الرسمية لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بحث الاجتماع المراحل التي نُفذت لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية ونتائجها، وتطرق للخطوات المقبلة للبرنامج.

كما ناقش معيتيق وتكالة البدء في مشروعات التنمية؛ للمساهمة في إعادة التوازن للاقتصاد الوطني، والعمل على صرف علاوة العائلة المقررة قانونًا لتخفيف الأعباء عن المواطن.