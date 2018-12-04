ضبط تشكيل عصابي من العمالة الوافدة يزور المستندات الرسمية في بنغازي

اثنان من المتهمين إلى جانب المضبوطات (مديرية أمن بنغازي)

تمكنت وحدة التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي من ضبط تشكيل عصابي من العمالة الوافدة، يمارس أعمال تزوير مستندات رسمية وجوازات سفر لجنسيات أفريقية وأخرى.

وكانت معلومات وردت إلى الوحدة بشأن التشكيل العصابي، وعقب تقنين الإجراءات والعرض على وكيل النيابة العامة، أصدرت تعليمات بضبط ومداهمة منزل المذكورين سلفًا في منطقة البركة، وتم ضبط المجموعة بالكامل من العمالة الوافدة، يحملون جنسيات أفريقية.

وخلال عملية المداهمة، تم أيضًا ضبط عدة وأدوات ممارسة الجريمة: جهاز حاسوب، طابعة ملونة تستخدم في تزوير المستندات، قرطاسية خاصة بتزوير المستندات، رزم من الأوراق التي تستخدم في جوازات السفر، و2 فلاش ميموري، تحمل برامج تزوير للمستندات الرسمية وجوازات سفر.

كما تم العثور على عدد 34 جواز سفر مزور خاص بجنسيات أفريقية للدخول للبلاد بطريقة غير شرعية والتنقل والعمل بالمطاعم والمستشفيات، وأيضًا العثور على دسكات خاصة ببرامج فوتوشوب وطرق تعلم التزوير للقيام بعملية التزوير.

وباستجواب المتهمين، اعترفوا بعملية التزوير وبالمشاركة مع أشخاص آخرين للقيام بهذه الجريمة، تم ضبطهم بالكامل، وأخذت الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

جانب من المضبوطات (مديرية أمن بنغازي)