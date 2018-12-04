«الدولية للهجرة»: 222 عائلة نازحة من الفقهاء إلى الجفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 12:28 صباحا

كشفت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عن نزوح 222 عائلة من بلدة الفقهاء إلى الجفرة الأسبوع الماضي بسبب أعمال عنف اندلعت في المنطقة الآونة الأخيرة.

وتشهد الفقهاء والمناطق القريبة منها توترًا أمنيًا زادت حدّته بعد تعرضها لهجوم إرهابي في الـ29 من أكتوبر الماضي.

اقرأ أيضًا- «الفقهاء» تستعيد الهدوء بعد ليلة دامية من الخطف والقتل

وأوضحت المنظمة، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أنها قامت بدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي، بتقديم المواد غير الغذائية بما فيها المراتب والبطانيات إلى الأسر النازحة في الفقهاء كجزء من الدعم المقدم للمجتمعات المتضررة من النزاعات.

وقالت المنظمة إن أعمال العنف التي شهدتها الفقهاء مؤخرًا جعلت منها مكانًا غير آمن، وهو ما دفع بعض السكان لمُغادرتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأسرة الرياضية الليبية تودع عميد المصورين
رياضة محلية
غوتيريش يدعو لإنصاف أكثر من مليار شخص يتعايشون حاليًا مع الإعاقة
دولى
بالصور: الأمم المتحدة تعيد تجهيز ملعب العزيزية
رياضة محلية
سكان الأكواخ في المرج يطالبون بـ«مسكن صحي»
ليبيا
لنقي: التقارب بين مجلسي النواب والدولة «وصل إلى درجة كبيرة من التفاهم والتوافق»
ليبيا
النويري: المرجعية الدستورية هي الضمان الوحيد لتنظيم الاختلاف وقيام الدولة
ليبيا
نجاة الناشط سليمان البيوضي من محاولة اغتيال بمنطقة الدافنية في مصراتة
ليبيا
في محطته الخامسة..بن سلمان يزور الجزائر لاستطلاع الملف الليبي وسوق النفط
ليبيا
أمطار غزيرة في بنغازي تعرقل حركة السير بالمدينة
ليبيا
دبلوماسي فرنسي: المؤتمر الوطني في خارطة سلامة قد ينهي الأزمة الليبية
ليبيا
السراج يتفق مع ملك الأردن على تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين
ليبيا
إحباط هجوم مسلح على مركز شرطة بنينا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق متعددة لارتداء الكارديجان في الشتاء