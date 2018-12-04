«الدولية للهجرة»: 222 عائلة نازحة من الفقهاء إلى الجفرة

كشفت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عن نزوح 222 عائلة من بلدة الفقهاء إلى الجفرة الأسبوع الماضي بسبب أعمال عنف اندلعت في المنطقة الآونة الأخيرة.

وتشهد الفقهاء والمناطق القريبة منها توترًا أمنيًا زادت حدّته بعد تعرضها لهجوم إرهابي في الـ29 من أكتوبر الماضي.

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وأوضحت المنظمة، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أنها قامت بدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي، بتقديم المواد غير الغذائية بما فيها المراتب والبطانيات إلى الأسر النازحة في الفقهاء كجزء من الدعم المقدم للمجتمعات المتضررة من النزاعات.

وقالت المنظمة إن أعمال العنف التي شهدتها الفقهاء مؤخرًا جعلت منها مكانًا غير آمن، وهو ما دفع بعض السكان لمُغادرتها.