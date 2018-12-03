تدريب العناصر الطبية والمساعدة في سبها استعدادًا للحملة الوطنية للتطعيمات

أقيم بمسرح بيت الثقافة في مدينة سبها، اليوم الاثنين، ورشة تدريبية للعناصر الطبية والمساعدة العاملة بالمراكز الصحية في البلدية استعدادًا للحملة الوطنية للتطعيمات التي يشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية في مختلف مناطق ليبيا.

وقال مدير مكتب الرعاية الصحية في سبها علي عبدالله المهدي لـ«بوابة الوسط» إن الورشة التدريبية تأتي في إطار التجهيز لانطلاق الحملة الوطنية للتطعيمات ضد أمراض الحصبة والحميراء وشلل الأطفال وفيتامين (أ)، موضحًا أن الهدف من الورشة هو توعية العناصر الطبية المشاركة في الحملة.

يشار إلى أن الحملة الوطنية للتطعيمات ستكون خلال الفترة من 8 إلى 15 ديسمبر الجاري، وتستهدف تطعيم الفئات العمرية في جميع المراكز الصحية، من سن يوم إلى ما قبل 6 سنوات ضد مرض شلل الأطفال، ومن عمر 9 أشهر إلى ما قبل 15 سنة ضد الحصبة والحميراء وستكون تحت شعار الحملة «معًا من أجل سلامة أطفالنا».