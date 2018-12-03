تدريب العناصر الطبية والمساعدة في سبها استعدادًا للحملة الوطنية للتطعيمات

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 10:44 مساء

أقيم بمسرح بيت الثقافة في مدينة سبها، اليوم الاثنين، ورشة تدريبية للعناصر الطبية والمساعدة العاملة بالمراكز الصحية في البلدية استعدادًا للحملة الوطنية للتطعيمات التي يشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية في مختلف مناطق ليبيا.

وقال مدير مكتب الرعاية الصحية في سبها علي عبدالله المهدي لـ«بوابة الوسط» إن الورشة التدريبية تأتي في إطار التجهيز لانطلاق الحملة الوطنية للتطعيمات ضد أمراض الحصبة والحميراء وشلل الأطفال وفيتامين (أ)، موضحًا أن الهدف من الورشة هو توعية العناصر الطبية المشاركة في الحملة.

يشار إلى أن الحملة الوطنية للتطعيمات ستكون خلال الفترة من 8 إلى 15 ديسمبر الجاري، وتستهدف تطعيم الفئات العمرية في جميع المراكز الصحية، من سن يوم إلى ما قبل 6 سنوات ضد مرض شلل الأطفال، ومن عمر 9 أشهر إلى ما قبل 15 سنة ضد الحصبة والحميراء وستكون تحت شعار الحملة «معًا من أجل سلامة أطفالنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأسرة الرياضية الليبية تودع عميد المصورين
رياضة محلية
غوتيريش يدعو لإنصاف أكثر من مليار شخص يتعايشون حاليًا مع الإعاقة
دولى
بالصور: الأمم المتحدة تعيد تجهيز ملعب العزيزية
رياضة محلية
سكان الأكواخ في المرج يطالبون بـ«مسكن صحي»
ليبيا
لنقي: التقارب بين مجلسي النواب والدولة «وصل إلى درجة كبيرة من التفاهم والتوافق»
ليبيا
النويري: المرجعية الدستورية هي الضمان الوحيد لتنظيم الاختلاف وقيام الدولة
ليبيا
نجاة الناشط سليمان البيوضي من محاولة اغتيال بمنطقة الدافنية في مصراتة
ليبيا
في محطته الخامسة..بن سلمان يزور الجزائر لاستطلاع الملف الليبي وسوق النفط
ليبيا
أمطار غزيرة في بنغازي تعرقل حركة السير بالمدينة
ليبيا
دبلوماسي فرنسي: المؤتمر الوطني في خارطة سلامة قد ينهي الأزمة الليبية
ليبيا
السراج يتفق مع ملك الأردن على تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين
ليبيا
إحباط هجوم مسلح على مركز شرطة بنينا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق متعددة لارتداء الكارديجان في الشتاء