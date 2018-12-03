مسافرون ليبيون عالقون في مطار قرطاج

مسافرون ليبيون قالوا إنّهم عالقون بمطار قرطاج التونسي

قال مسافرون ليبيون إنّهم عالقون بمطار قرطاج التونسي، منذ مساء اليوم، بعدما جرى تأجيل رحلتهم رقم uz0146 المتجهة إلى طرابلس والتي كان مقررًا لها مساء اليوم على متن إحدى طائرات شركة «البراق»، دون أن يتم إخطار المسافرين.

وأشار عماد أرقيعة، أحد العالقين بالمطار، إلى «بوابة الوسط» إن «الركاب طلبوا توفير إقامة لهم إلى حين حل مشكلة التأجيل بعد أن نفدت النقود من معظمهم لكن مدير مكتب شركة البراق في تونس تجاهل المطالب، قبل أنّ يغادر المطار ويغلق هاتفه».

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في الإطار نفسه أشارت إحدى السيدات العالقات إلى أنها «مرافقة لوالديها المسنيْن الذي يعاني أحدهما من ورم في رأسه»، متابعة: «لم يبقَ معها درهم واحد»، مناشدة المسؤولين بالشركة بسرعة إيجاد حل لهذه الأزمة.