«عدل الوفاق» تناقش مع وفد من السفارة الهولندية تطوير التشريعات الليبية

قالت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، إن مسؤولين من الوزارة، ناقشوا صباح اليوم الإثنين، خلال اجتماعهم مع وفد من السفارة الهولندية «تطوير التشريعات الليبية بما يتماشى مع المعايير الدولية» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وحضر الاجتماع الذي أقيم بمقر ديوان الوزارة في طرابلس مدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة نوري البكاي، ومدير المعهد العالي للقضاء فرج المحمودي، والمستشار بوزارة العدل علي زبيدة، ومستشار الوزير الدكتور ناصر الغيطة، ومنسق العلاقات الليبية الهولندية بالوزارة ومقرر الاجتماع صديق دريزة.

ومثل السفارة الهولندية في الاجتماع نائبة السفير مونيك كورزاليوس، والباحث في الشأن الليبي بالسفارة نيكوفان ديرلان، ومسؤولة السياسات بالسفارة سارة فيري.

وأوضحت وزارة العدل أن الاجتماع يأتي «في إطار التعاون القانوني المشترك بين الدولة الليبية والمملكة الهولندية».

ورحب مدير العلاقات العامة خلال كلمته في افتتاح الجلسة بالوفد الهولندي وثمن «أُصر التعاون المشترك والعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين التي أكدتها» نائبة السفير الهولندي مونيك كورزاليوس في كلمتها الترحيبية.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة «عدة بنود كان أهمها في مجال تطوير التشريعات الليبية بما يتماشى مع المعايير الدولية وأيضاً بحث سُبل الدعم في مجال تطوير برامج التدريب بالوزارة»، مشيرة إلى أن الاجتماع أُختتم بلقاء صحفي أجرته صحيفة العدالة بالوزارة مع نائبة السفير.