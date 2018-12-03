ستيفاني وليامز تبحث في بنغازي التحضير للملتقى الوطني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 09:30 مساء
ستيفاني وليامز تلتقي مجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية البارزة في بنغازي

ناقشت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع مجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية البارزة في بنغازي أهداف الملتقى الوطني الرامية للتوصل إلى التوافق الضروري لإخراج ليبيا من حالة الجمود الراهنة.

وأشار بيان نشرته البعثة الأممية على «فيسبوك» إلى أنّ ستيفاني وليامز «استمعت بحرص إلى التوصيات التي جرى عرضها من قبل المشاركين».

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ونصّت استنتاجات باليرمو على إقامة المؤتمر الوطني الجامع مطلع العام المقبل، وأعقبها إصدار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قرارًا بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر.

ويعتبر المؤتمر الوطني المرتقب، وفق مراقبين، فصلاً جديداً يُراهن عليه الجميع لخروج ليبيا من أزمة تعيشها منذ سنوات، بالنظر إلى وضع إطار زمني للملتقى يكون في الأسابيع الأولى من 2019.

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