افحيمة: «النواب» لم يقصد مجلس الدولة بالمادة الثانية من التعديل الدستوري 11

عضو مجلس النواب صالح إفحيمة (الإنترنت)

نفى عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أن يكون مجلس النواب قصد المجلس الأعلى للدولة بحديثه عن المادة الثانية من التعديل الدستوري الحادي عشر، وقال: «ذلك لأن هذا التعديل في ديباجة القرار نفسه وفي الفقرة الثانية من الديباجة قد تأسس على الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة».

وأضاف افحيمة، في تصريحات صحفية إلى «بوابة الوسط»: «لا ننكر أن هناك غموضا قد اكتنف المادة الثانية من التعديل المذكور، مما جعل بعض المغرضين والمستفيدين من الشقاق بين المجلسين يستفيدوا من هذا الغموض لدق إسفين بين المجلسين من أجل دفع الأعلى للدولة لرفض هذا التعديل».

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وقال افحيمة: «لقد صرح السيد رئيس مجلس النواب بأن المادة الثانية لم يكن المقصود بها المجلس الأعلى للدولة وإنما المقصود بها هي السلطة التنفيذية كونها لم تنل الثقة من البرلمان، وبالتالي فهي غير شرعية من المنظورين منظور الإعلان الدستوري وأيضًا منظور الاتفاق السياسي».

وتابع: «نحن في مجلس النواب نتوقع أن يُغلب الصوت الوطني وألا يتخذ المجلس الأعلى للدولة أي قرار من شأنه تقويض كل الجهود التي بذلها المجلسان من أجل الوصول إلى هذه المرحلة.. نثق في صدق نوايا غالبية أعضاء المجلس الأعلى للدولة ولكننا لا نستبعد أن يحاول بعض المستفيدين من الوضع الراهن حتى من خارج المجلس لا نستبعد أن يحاولوا التأثير في قرارمجلس الدولة».

وأوضح أنه في حال لم تكن نتيجة تصويت مجلس الدولة إيجابية وهذا ما لا نتوقعه، فإن مجلس النواب لديه خيارات مفتوحة كثيرة قد يلجأ إليها.

وطالب مجلس الدولة بأن يتغلب على الأصوات الهدامة بداخله، والتي استطاعت طوال فترة الأزمة أن تكون مؤثرة في قراراته تمامًا.