بالتمر يتفقّد السجل المدني الصابري

رئيس مصلحة الأحوال المدنية يزور السجل المدني الصابري ويلتقي بموظفيه

زار رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، السجل المدني الصابري رفقة مدير مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي وعدد من مسؤولي الفرع.

وأشار بيان نشرته مصلحة الأحوال المدنية – بنغازي على «فيسبوك»، إلى أنّ الوفد تجوّل في كافة مكاتب السجل المدني الصابري من بينها الأرشيف الذي لم يتأثر بسبب الاشتباكات التي دارت بالمنطقة بين القوات المسلحة والمجموعات الإرهابية.

والتقي بالتمر خلال الزيارة موظفي السجل، حيث ناقش المشكلات التي يعاني منها موظف مصلحة الأحوال المدنية.

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كما تفقد رئيس المصلحة أعمال الصيانة المقامة بالسجل المدني الصابري، وأشاد بالإنجازات التي تحصل بمدينة بنغازي خصوصًا فيما يتعلق بالسجلات المدنية.

وكانت مصلحة الأحوال المدنية أعلنت خلال الفترة الماضية بتحديثات في المنظومة لتسهيل عملها ورفع مستوى حمايتها من أي محاولة اختراق، وذلك في أعقاب ما تردد بشأن عمليات تزوير طالت الرقم القومي.

رئيس مصلحة الأحوال المدنية يزور السجل المدني الصابري ويلتقي بموظفيه

رئيس مصلحة الأحوال المدنية يزور السجل المدني الصابري ويلتقي بموظفيه

رئيس مصلحة الأحوال المدنية يزور السجل المدني الصابري ويلتقي بموظفيه

رئيس مصلحة الأحوال المدنية يزور السجل المدني الصابري ويلتقي بموظفيه