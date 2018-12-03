«العامة للكهرباء» تبحث تطورات العمل بمحطة الخليج البخارية في سرت

ممثلو الشركة العامة للكهرباء مشروع محطة الخليج البخارية بمدينة سرت

تفقد مدير عام الإدارة العامة للإنتاج بالشركة العامة للكهرباء سليمان بوفلغة، رفقة العديد من المهندسين مشروع محطة الخليج البخارية بمدينة سرت؛ للاطلاع على سير العمل بالمحطة، والوقوف على الصعاب التي تواجه عمل الكوادر الفنية.

وأشار بيان نشرته الشركة العامة للكهرباء على «فيسبوك»، إلى أنّ اجتماعًا موسعًا عُقد عقب الجولة الميدانية مع مديري الإدارات بالإدارة العامة للإنتاج وإدارة المحطة ومدير المشروع ورئيس لجنة الأزمة في سرت، وكذلك الكوادر الفنية العاملة بالمحطة.

دخول الوحدة الأولى بمحطة سرت البخارية على الشبكة العامة للكهرباء

وناقش عددًا من النقاط التي تعمل على تهيئة الظروف المناسبة التي من شأنها مضاعفة الجهد والعمل بالمحطة، كما جرى الاستماع لمدير عام الإدارة العامة للإنتاج للملاحظات والمشاكل الفنية، وذلك من أجل تذليلها ووضع الحلول السريعة لها.

وكان داعش قد سيطر على سرت في فبراير عام، 2015 حتى تم طرده منها على أيدي قوات «البنيان المرصوص» في ديسمبر 2016.

ومنذ ذلك التاريخ تحاول المؤسسات الحكومية معالجة البنية التحتية في المدينة، في وقت لا تزال المدن الليبية تعاني استمرار الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي وفق برنامج طرح الأحمال الذي تنفذه الشركة العامة للكهرباء نتيجة خروج بعض وحدات الإنتاج عن الخدمة، فضلاً عن مشكلات أمنية أخرى بسبب تضرر الشبكة نتيجة عمليات السطو والسرقات.