المشري يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي مخرجات مؤتمر باليرمو

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا «ألن بوجيا»

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الإثنين، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا «ألن بوجيا» في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وأشار بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إلى أن اللقاء ناقش مخرجات مؤتمر باليرمو، والتعديلات الدستورية والاستفتاء على الدستور.

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وشدد المشري خلال اللقاء على ضرورة «إنهاء المرحلة الانتقالية والترسيخ لمرحلة دائمة، والوقوف بموقف واضح بشأن الدستور والانتخابات».

وكان مؤتمر باليرمو الذي جمع الأطراف الليبية، انتهى إلى ثلاثة مبادئ تتمثل في السعي لعقد الانتخابات العامة في ربيع 2019، وإطلاق حملة وطنية لإنقاذ الجنوب، وتدشين لجنة تحضير لمؤتمر للمصالحة الوطنية الشامل.

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا «ألن بوجيا»