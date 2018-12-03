بعد 500 مصاب بأعراض شبيهة.. «الوطني لمكافحة الأمراض»: لم نكتشف بؤرًا للكوليرا في غات

مواطنون أمام مستشفى غات العام. (الإنترنت)

أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، اليوم الإثنين، أنه إلى اللحظة «لم تكتشف بؤر لمرض الكوليرا في غات» جنوبي غرب البلاد.

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وأوضح النجار، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن سبب تسجيل حالات الإسهال والقيئ في مستشفى غات العام بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي، نافيًا أن تكون الكوليرا هي السبب.

وأضاف النجار أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض على تواصل دائم وعلم بكل المستجدات من خلال شبكة الرصد والتقصي التابعة له، وكذلك بتفعيله فريق الاستجابة السريعة لاحتواء هذا الانفجار الوبائي في حالات الإسهالات الحادة، والتي وصلت إلى قرابة 500 حالة.

وقال النجار إن المركز نسق مع المنظمات الصحية الدولية لإرسال المستلزمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى من الجفاف الحاد، بالإضافة إلى حملة توعوية سيطلقها في المنطقة قريبًا.

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وناشد النجار الجهات ذات العلاقة من مكتب الإصحاح البيئي والهيئة العامة للمياه ووزارة الحكم المحلي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح الوضع القائم وتوفير مياه صالحة للشرب للمنطقة.