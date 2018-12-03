بعد 500 مصاب بأعراض شبيهة.. «الوطني لمكافحة الأمراض»: لم نكتشف بؤرًا للكوليرا في غات

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 08:16 مساء
مواطنون أمام مستشفى غات العام. (الإنترنت)

أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، اليوم الإثنين، أنه إلى اللحظة «لم تكتشف بؤر لمرض الكوليرا في غات» جنوبي غرب البلاد.

اقرأ أيضًا- ارتفاع حالات التسمم في غات إلى 500 حالة

وأوضح النجار، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن سبب تسجيل حالات الإسهال والقيئ في مستشفى غات العام بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي، نافيًا أن تكون الكوليرا هي السبب.

وأضاف النجار أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض على تواصل دائم وعلم بكل المستجدات من خلال شبكة الرصد والتقصي التابعة له، وكذلك بتفعيله فريق الاستجابة السريعة لاحتواء هذا الانفجار الوبائي في حالات الإسهالات الحادة، والتي وصلت إلى قرابة 500 حالة.

وقال النجار إن المركز نسق مع المنظمات الصحية الدولية لإرسال المستلزمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى من الجفاف الحاد، بالإضافة إلى حملة توعوية سيطلقها في المنطقة قريبًا.

اقرأ أيضًا- وزارة الصحة تكشف لـ«بوابة الوسط» سبب وفاة طفلين وإصابة 235 في غات

وناشد النجار الجهات ذات العلاقة من مكتب الإصحاح البيئي والهيئة العامة للمياه ووزارة الحكم المحلي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح الوضع القائم وتوفير مياه صالحة للشرب للمنطقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأسرة الرياضية الليبية تودع عميد المصورين
رياضة محلية
غوتيريش يدعو لإنصاف أكثر من مليار شخص يتعايشون حاليًا مع الإعاقة
دولى
بالصور: الأمم المتحدة تعيد تجهيز ملعب العزيزية
رياضة محلية
سكان الأكواخ في المرج يطالبون بـ«مسكن صحي»
ليبيا
لنقي: التقارب بين مجلسي النواب والدولة «وصل إلى درجة كبيرة من التفاهم والتوافق»
ليبيا
النويري: المرجعية الدستورية هي الضمان الوحيد لتنظيم الاختلاف وقيام الدولة
ليبيا
نجاة الناشط سليمان البيوضي من محاولة اغتيال بمنطقة الدافنية في مصراتة
ليبيا
في محطته الخامسة..بن سلمان يزور الجزائر لاستطلاع الملف الليبي وسوق النفط
ليبيا
أمطار غزيرة في بنغازي تعرقل حركة السير بالمدينة
ليبيا
دبلوماسي فرنسي: المؤتمر الوطني في خارطة سلامة قد ينهي الأزمة الليبية
ليبيا
السراج يتفق مع ملك الأردن على تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين
ليبيا
إحباط هجوم مسلح على مركز شرطة بنينا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق متعددة لارتداء الكارديجان في الشتاء