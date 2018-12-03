وفد من مجلس الدولة يصل مصر للقاء عقيلة صالح في الإسكندرية

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، وصول وفد المجلس إلى مصر قادمًا من العاصمة طرابلس، للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مساء اليوم الاثنين في مدينة الإسكندرية.

وقال لنقي لـ«بوابة الوسط» إن وفد المجلس الذي سيلتقي المستشار عقيلة صالح يضم إلى جانبه كلًا من أعضاء المجلس: مرعي رحيل وناجي مختار وجمال بوسهمين وفوزية كروان، ونصر المطرود، وكامل الجطلاوي، وعبدالعزيز احريبة.

وأشار عضو مجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي إلى أن وفد المجلس الذي وصل الإسكندرية يضم ممثلين عن مختلف التوجهات السياسية بالمجلس، آملًا أن يكلل لقاءهم مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالنجاح.

وأوضح لنقي أنهم سيناقشون مع المستشار عقيلة صالح التعديل الدستوري الذي ضمن بموجبه مجلس النواب «هيكلية معدلة للمجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أعضاء يمثلون أقاليم البلاد الثلاثة»، كما سيناقشون الجدول الزمني الخاص بعمل المجمعات الانتخابية التي ستضم أعضاء المجلسين ليختار ممثلي كل إقليم أحد أعضاء المجلس الرئاسي الجديد.

كما أكد عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي أنهم سيبذلون كل جهودهم من أجل إنجاز هذه الخطوات خلال الشهر الجاري.