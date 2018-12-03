أربعة إرهابيين يسلمون أنفسهم قرب الحدود الجزائرية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 07:03 مساء
وزارة الدفاع الجزائرية

سلّم أربعة إرهابيين ينتمون إلى جماعات متطرفة نشطة في الصحراء الكبرى قرب الحدود الليبية، أنفسهم إلى السلطات العسكرية في الجزائر.

وحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الجزائرية، فإن الإرهابيين الأربعة سلّموا أنفسهم للجيش السبت الماضي بمنطقة «جانت» الحدودية مع ليبيا، وبحوزة كُلٍّ منهم مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وذخيرة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ الأمر يتعلق بـ«إرهابيين انخرطوا في صفوف العمل المسلح بين سنوات 2012 و2015».

الغارة الجوية على العوينات.. ثالث هجوم أميركي ضد «القاعدة» منذ مارس

وجاء تخلي المسلحين عن نشاطهم بعد يومين من إعلان القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» ليلة الجمعة، مسؤوليتها عن استهداف 11 إرهابيًا إثر غارة جوية نُفِّذت بقرب العوينات الليبية القريبة من حدود الجزائر.

وتولي السلطات الجزائرية أهمية قصوى لتأمين حدودها الشاسعة لمنع تسلل الإرهابيين من الدول المجاورة، حيث نشرت خلال الصيف الماضي 3 آلاف جندي إضافي على الحدود مع ليبيا، فضلاً عن تطوير تقنيات المراقبة الجوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأسرة الرياضية الليبية تودع عميد المصورين
رياضة محلية
غوتيريش يدعو لإنصاف أكثر من مليار شخص يتعايشون حاليًا مع الإعاقة
دولى
بالصور: الأمم المتحدة تعيد تجهيز ملعب العزيزية
رياضة محلية
سكان الأكواخ في المرج يطالبون بـ«مسكن صحي»
ليبيا
لنقي: التقارب بين مجلسي النواب والدولة «وصل إلى درجة كبيرة من التفاهم والتوافق»
ليبيا
النويري: المرجعية الدستورية هي الضمان الوحيد لتنظيم الاختلاف وقيام الدولة
ليبيا
نجاة الناشط سليمان البيوضي من محاولة اغتيال بمنطقة الدافنية في مصراتة
ليبيا
في محطته الخامسة..بن سلمان يزور الجزائر لاستطلاع الملف الليبي وسوق النفط
ليبيا
أمطار غزيرة في بنغازي تعرقل حركة السير بالمدينة
ليبيا
دبلوماسي فرنسي: المؤتمر الوطني في خارطة سلامة قد ينهي الأزمة الليبية
ليبيا
السراج يتفق مع ملك الأردن على تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين
ليبيا
إحباط هجوم مسلح على مركز شرطة بنينا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق متعددة لارتداء الكارديجان في الشتاء