ليبيا تشارك في المؤتمر العالمي للتعليم

جانب من المؤتمر العالمي للتعليم لمنظمة التربية والتعليم والثقافة «اليونسكو»

انطلقت، اليوم الإثنين، أعمال المؤتمر العالمي للتعليم، والذي تنظمه منظمة التربية والتعليم والثقافة «اليونسكو» كل أربع سنوات.

ويشارك في أعمال المؤتمر، وفق بيان لوزارة التعليم على «فيسبوك»، 150دولة وبحضور ما يزيد عن 100 وزير تعليم، حيث خُصصت الجلسة الافتتاحية لدعم الهدف الرابع وتحقيق التنمية المستدامة.

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ورأس وفد ليبيا في أعمال المؤتمر وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، وأمين اللجنة الوطنية التربية والثقافة والعلوم.

يتزامن ذلك مع تطبيق وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني خلال العام الدراسي إجراءات واستراتيجية جديدة للنهوض بقطاع التعليم، سواء على مستوى الدراسة أو الامتحانات.

جانب من المؤتمر العالمي للتعليم لمنظمة التربية والتعليم والثقافة «اليونسكو»

جانب من المؤتمر العالمي للتعليم لمنظمة التربية والتعليم والثقافة «اليونسكو»