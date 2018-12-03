المقصبي: مقر مفوضية المجتمع المدني في بنغازي مهدد بالإغلاق

أكد المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني التابعة للحكومة الموقتة، إبراهيم المقصبي أن مقر المفوضية في مدينة بنغازي مهدد بالإغلاق بعد تاريخ 31 ديسمبر الجاري «بسبب عدم قدرتها على سداد قيمة بدل الإيجار للعقار الذي تشغله والمستحق لعام 2018».

وقال المقصبي لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن المفوضية «التي يقع مقرها الرئيس وفقا لقرار إنشائها رقم (12) لسنة 2012 بمدينة بنغازي» ليس لديها «مقر دائم لإدارتها العامة على الرغم من المخاطبات المستمرة لمجلس وزراء الحكومة الموقتة بالخصوص والمطالبة بضرورة الإفراج عن ميزانية المفوضية المعطلة منذ 3 سنوات كاملة».

وأوضح أن مفوضية المجتمع المدني لم تحصل «على أي مخصصات مالية طيلة عام 2018 الأمر الذي أثّر على وحدة المفوضية وقدرة الإدارة على القيام بمهامها»، مشيرا إلى أن المفوضية لديها «32 فرعًا ومكتبًا على مستوى ليبيا بالإضافة إلى إدارتها العامة بمدينة بنغازي».

وأشار المقصبي إلى أن المفوضية «تضطلع بمهام رئيسية هي إشهار منظمات المجتمع المدني واعتماد نظمها الأساسية ومتابعتها، ودعمها فنيًا وتقنيًا ولوجستيًا وتقديم المشورة، وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني الدولية التي ترغب بالعمل في ليبيا بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق القوانين واللوائح المعمول بها، وإعداد الخطط والبرامج لتطوير عمل المفوضية والعاملين بها، وتنظيم ورعاية ورش العمل وبرامج التدريب للارتقاء بمستوى الأداء لنشطاء ومنظمات المجتمع».