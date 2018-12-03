تسليم شحنة أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى ابن سينا في سرت

مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت

سلّم جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الموقتة، اليوم الإثنين، شحنة أدوية ومستلزمات طبية إلى مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت.

وقال هاني العريبي المسؤول الإعلامي بجهاز الإمداد الطبي لـ«بوابة الوسط»، إن صرف هذه الشحنة جرى بحضور زايد هدية عضو مجلس النواب عن مدينة سرت وإشراف الدكتور صالح الأوجلي رئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي وسالم الفيتوري مدير إدارة المخازن الطبية بجهاز الإمداد الطبي.

وصول شحنة من الأدوية إلى الصيدلية المركزية بمستشفى ابن سينا

وكان المستشفى تعرّض لعمليات توقف عن العمل بسبب قلة الإمكانات ونقص المستلزمات الطبية، ما دفع للبحث عن حلول سريعة لتلك الأزمة، وافتتاح خمس غرف مجهزة للعمليات الجراحية والمناظير للأنف والأذن والحنجرة، والعظام والعيون والمسالك البولية والجراحة العامة.