تسليم شحنة أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى ابن سينا في سرت

القاهرة - بوابة الوسط: أحمد المقصبي | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 06:27 مساء
مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت

سلّم جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الموقتة، اليوم الإثنين، شحنة أدوية ومستلزمات طبية إلى مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت.

وقال هاني العريبي المسؤول الإعلامي بجهاز الإمداد الطبي لـ«بوابة الوسط»، إن صرف هذه الشحنة جرى بحضور زايد هدية عضو مجلس النواب عن مدينة سرت وإشراف الدكتور صالح الأوجلي رئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي وسالم الفيتوري مدير إدارة المخازن الطبية بجهاز الإمداد الطبي.

وصول شحنة من الأدوية إلى الصيدلية المركزية بمستشفى ابن سينا

وكان المستشفى تعرّض لعمليات توقف عن العمل بسبب قلة الإمكانات ونقص المستلزمات الطبية، ما دفع للبحث عن حلول سريعة لتلك الأزمة، وافتتاح خمس غرف مجهزة للعمليات الجراحية والمناظير للأنف والأذن والحنجرة، والعظام والعيون والمسالك البولية والجراحة العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأسرة الرياضية الليبية تودع عميد المصورين
رياضة محلية
غوتيريش يدعو لإنصاف أكثر من مليار شخص يتعايشون حاليًا مع الإعاقة
دولى
بالصور: الأمم المتحدة تعيد تجهيز ملعب العزيزية
رياضة محلية
سكان الأكواخ في المرج يطالبون بـ«مسكن صحي»
ليبيا
لنقي: التقارب بين مجلسي النواب والدولة «وصل إلى درجة كبيرة من التفاهم والتوافق»
ليبيا
النويري: المرجعية الدستورية هي الضمان الوحيد لتنظيم الاختلاف وقيام الدولة
ليبيا
نجاة الناشط سليمان البيوضي من محاولة اغتيال بمنطقة الدافنية في مصراتة
ليبيا
في محطته الخامسة..بن سلمان يزور الجزائر لاستطلاع الملف الليبي وسوق النفط
ليبيا
أمطار غزيرة في بنغازي تعرقل حركة السير بالمدينة
ليبيا
دبلوماسي فرنسي: المؤتمر الوطني في خارطة سلامة قد ينهي الأزمة الليبية
ليبيا
السراج يتفق مع ملك الأردن على تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين
ليبيا
إحباط هجوم مسلح على مركز شرطة بنينا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق متعددة لارتداء الكارديجان في الشتاء