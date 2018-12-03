الدولار يكسر حاجز الخمسة دينارات والاسترليني ينزل إلى 5.92 دينار

كسر الدولار الأميركي حاجز الخمسة دينارات ليسجل 4.77 دينار في تعاملات السوق الموازية اليوم الإثنين، وكان سعر صرف العملة الأميركية قد لامس 4.99 دينار في ختام تعاملات أمس الأحد.

وبذلك يكون الدولار قد هبط لأدنى مستوى خلال العام الجاري، ليفقد 27 قرشًا، أو ما نسبته 5.3 % خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط.

كما هبطت العملة الأوروبية الموحدة إلى 5.31 دينار اليوم مقابل 5.58 دينار أمس، بفارق 27 قرشاً، وبذلك يكون اليورو قد خسر منذ مطلع الأسبوع ما نسبته 4.8%.

كذلك كسرت العملة البريطانية حاجز الستة دينارات إلى 5.92 دينار اليوم، مقابل 6.22 دينار أمس الأحد، بفارق 30 قرشاً، لتصل خسائر الجنيه الاسترليني منذ مطلع الأسبوع إلى 43 قرشاً، أو ما نسبته 6.7 % حين سجل 6.35 دينار السبت الماضي.

وأيضًا هبطت الليرة التركية إلى 0.90 دينار اليوم مقابل 0.96 دينار أمس، وبفارق ستة قروش، والدينار التونسي هبط إلى 1.53 دينار مقابل 1.58 دينار.

يشار إلى أن وزارة المالية وجهت تعميماً، أمس، إلى مديري المديريات الجمركية بعدم السماح بدخول السلع والبضائع التجارية، إلا وفقًا لأساليب الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2019.