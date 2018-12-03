تعليم الوفاق: انطلاق المؤتمر العالمي الأول للخدمات النفسية 18 ديسمبر

شعار وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الإثنين، إقامة المؤتمر العالمي الأول للخدمات النفسية يوم 18 ديسمبر في جنزور.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» إنّ إدارة الدعم والإرشاد النفسي بالوزارة تعتزم إقامة المؤتمر العلمي الأول «الخدمات النفسية بين الواقع والتطلعات» يومي 18 و19 ديسمبر الجاري.

خبراء يضعون توصيات لمعالجة التأثيرات النفسية للأطفال جرّاء مشاهد العنف في ليبيا

وأضاف أن المؤتمر يأتي تحت شعار «معًا لخدمات نفسية أفضل»، وذلك بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا جنزور.

وخلال الفترة الماضية أقيمت ورش عمل وفاعليات للدعم النفسي، خاصة للمناطق التي شهدت مواجهات أمنيّة وعسكرية، لاسيما تلك المتعلقة بالأطفال وصغار السن.