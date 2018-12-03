الشيباني يدعو المنظمات الدولية العاملة في ليبيا للتسجيل لدى وزارة الخارجية

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة محمد الشيباني متحدثا خلال الاجتماع مع المنظمات الدولية. (وزارة الداخلية)

دعا وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة غير الشرعية العاملة في ليبيا إلى ضرورة التسجيل لدى وزارة الخارجية الليبية، من أجل تنظيم أعمالها حتى يتسنى لها العمل كل حسب اختصاصه، وفق ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وجاءت دعوة الشيباني خلال اجتماع عُقد صباح اليوم الاثنين، بفندق المهاري في العاصمة طرابلس لمناقشة عمل المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة العاملة في ليبيا للعام 2019، والتي حضرها ممثلون عن وزارة الداخلية والخارجية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع «ناقش وضع استراتيجية عمل للمنظمات المعنية بملف الهجرة لسنة 2019، وتحسين الظروف المعيشية للمهاجرين داخل مراكز الإيواء وإيجاد حلول جذرية لتدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للدولة الليبية، والعمل على إقامة التنمية المستديمة في الدول المصدرة للمهاجرين وذلك للحد منها».

وأكد الشيباني في كلمته خلال الاجتماع على «ضرورة صيانة مراكز الإيواء الموجودة لكي تلائم الظروف الإنسانية للمهاجرين وضرورة تأهيل وصيانة نقاط الإنزال في البحر ووضع آلية لتوزيع المعونات التي تقدمها لمراكز الإيواء والعمل على إيجاد الحلول لانتشال الجثث من البحر والصحراء والعمل على قبرها».

وأوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة محمد الشيباني في ختام الاجتماع، أن الغرض من عقد مثل هذه الاجتماعات «كنقطة أولى تحسين ظروف المهاجرين في مراكز الإيواء والحد من معاناتهم» وفق ما نشرته وزارة الداخلية.

حضر الاجتماع عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غيرالشرعية محمد الشيباني، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية، ونائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون الإنسانية، ماريا ريبيرو، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وممثل عن الاتحاد الأفريقي، والقائم بأعمال السفارة الإيطالية في ليبيا، ومدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية، والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا والمعنية بملف الهجرة غير الشرعية ومديرو الإدارات بجهاز الهجرة غير الشرعية، ورئيس قسم المنظمات بمكتب وكيل الوزارة لشؤون الهجرة.