أول عطاء عام منذ 2009 لتغطية احتياجات ليبيا من الأدوية

وزارة الصحة في حكومة الوفاق

أعلن رئيس اللجنة العليا للإشراف على العطاء العام بوزارة الصحة في حكومة الوفاق محمد هيثم، عن حل مشكلة نقص بنود الإمداد الطبي وتغطية احتياجات القطاع الصحي العام عن طريق طرح العطاء العام رقم 1 لسنة 2018 لبنود الإمداد الطبي.

ويغطي العطاء العام احتياجات ليبيا من (الأدوية التخصصية، الأدوية العامة، المستلزمات الطبية، مستلزمات ومشغلات المختبرات، مستلزمات الأشعة، مستلزمات الأسنان، مستلزمات العظام)، الأمر الذي سينهي مشكلة نقص الأدوية في كل المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة.

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وقال نائب رئيس اللجنة العليا للإشراف على العطاء مرعي الجازوي، إن العطاء رقم 37 لسنة 2009 هو آخر عطاء عام نفذته ليبيا، في حين طرح العطاء رقم 39 في سنة 2011 ولكنه لم يُنفذ.

ونشرت الوزارة إعلان المشاركة في العطاء لجميع الشركات المحلية والعالمية المصنعة والمسجلة ووكلائها المعتمدين محليًا والذين لديهم المستندات القانونية سارية المفعول في مزاولة الأنشطة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وتعكف الوزارة على وضع استراتيجية الصحة في ليبيا، لمدة 3 سنوات مبنية على الـ 6 ركائز الأساسية لأي نظام صحي في العالم، وذلك بعد اعتماد «الخطوط العريضة» لها من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وفق مدير عام المركز الوطني لتطوير النظام الصحي سمير صقر.

إعلان المشاركة في العطاء لجميع الشركات المحلية والعالمية (وزارة الصحة)

إعلان المشاركة في العطاء لجميع الشركات المحلية والعالمية (وزارة الصحة)