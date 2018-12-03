«داخلية الوفاق» تطالب المواطنين باستيفاء أوراق ملكيتهم للعقارات المشغولة من قبل الوزارة

طالبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، «من الملاك استيفاء كافة الأوراق التي تثبت امتلاكهم» للعقارات المشغولة كمقار للوزارة «لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشأن استردادها» وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

ونوهت وزارة الداخلية المواطنين الذين لديهم عقارات مشغولة كمقار لوزارة الداخلية أن «اللجنة المكلفة بإخلاء العقارات الخاصة بالمواطنين تعقد اجتماعين يوم الأحد والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 ظهراً، وذلك بمقر الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بصلاح الدين» في طرابلس.

وتأتي هذه الإجراءات «بناءً على التعليمات الصادرة بشأن إخلاء العقارات والمباني والأراضي المشغولة كمقرات لوزارة الداخلية، وعلى قرار وزير الداخلية رقم (1892) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة تتولي إخلاء العقارات الخاصة بالمواطنين والمشغولة كمقرات لوزارة الداخلية».

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وفي 16 أكتوبر الماضي أصدر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، قرارًا موجهًا إلى كافة الإدارات التابعة للوزارة، بضرورة اتخاذ «الإجراءات العاجلة لإخلاء أية عقارات أو أملاك أو أراضٍ يشغلونها كمقرات لوزارة الداخلية وهي مِلك المواطنين وتسليمها لملاكها الأصليين».

وطالب باشاغا في قراره من كافة مديري الإدارات والهيئات التابعة لوزارة الداخلية بإعلامه عقب إخلاء تلك العقارات كتابيًا، محذرًا من «اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يخالف ذلك».