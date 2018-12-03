حملة تفتيش على محلات وأسواق جادو الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 02:25 مساء
جانب من اجتماع عضو المجلس البلدي جادو ومديري مركز الرقابة عن الأغذية والأدوية. (بوابة الوسط)

تنطلق ببلدية جادو حملة التفتيش على المحلات والأسواق التجارية والصيدليات والمقاصف المدرسية، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن جادو وجهاز المباحث العامة خلال الأسبوع المقبل.

وعُـقد اجتماع ضم عضو المجلس البلدي جادو ومديري مركز الرقابة عن الأغذية والأدوية فرع جبل نفوسة، ومكتب الإصحاح البيئي، وجهاز المباحث العامة بجادو لوضع الترتيبات الخاصة بهذه الحملة، حسب وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

وناقش الاجتماع إمكانية تنظيم حملة توعوية لحماية المستهلك من خلال متابعة النشرات الدورية للمركز حول البضائع الممنوعة من دخول السوق الليبية، التي لا تتطابق مع المواصفات المعتمدة لدى المركز.

ونوه عضو المجلس البلدي جادو إلى الاتفاق، خلال هذا الاجتماع، على تحديد موعد انطلاق الحملة، والآلية التي سيتم من خلالها التعامل مع كل المخالفات التي سيتم ضبطها خلال هذه الحملة.

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