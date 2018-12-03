الاعتداء على خط كهرباء في الظهير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 01:37 مساء
آثار التخريب على خط كهرباء الظهير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، تعرض أحد خطوط الكهرباء بمنطقة الظهير للسرقة والتخريب .

وأشارت الشركة، في منشور رسمي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى تعرض خط كهرباء المراعي بالظهير للسرقة والتخريب والعبث بالمحول ومعدات الشبكة من مجموعة خارجة عن القانون.

ونوهت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة لساعات طويلة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على استمرار الكهرباء في تغذية هذه المناطق، وناشدت كافة الجهات الأمنية تحمل مسؤوليتها في ضبط الخارجين عن القانون، وكل مَن يقوم بالاعتداء على ممتلكات الشركة.

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