وزير الحكم المحلي يبحث عن حلول لمختنقات الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 11:36 صباحا
قنصو خلال اجتماع لبحث مشكلات الصرف الصحي بالجنوب. (وزارة الحكم المحلي)

أجرى وزير الحكم المحلي المفوض، بداد قنصو، لقاءات مع مسؤولين في مدينة سبها، لبحث المشكلات التي يعاني منها الجنوب الليبي.

وبحث قنصو مع مدير المنطقة الجنوبية للمياه والصرف الصحي، ومدير فرع سبها للمياه والصرف الصحي والمدير المكلف بشركة خدمات سبها، وعضو المجلس البلدي سبها، العديد من المشاكل والمختنقات التي تعاني منها المنطقة الجنوبية، والتي من أهمها مشاكل المياه والصرف الصحي وإيجاد حلول لها، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يشار إلى أن إطلاق حملة وطنية لإنقاذ الجنوب كان من بين المبادئ الثلاثة التي انتهى إليها مؤتمر باليرمو حول ليبيا، والتي تشمل أيضًا السعي لعقد الانتخابات العامة في ربيع 2019، وتدشين لجنة تحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية الشامل.

وخلال أول اجتماع للحملة الوطنية لإنقاذ الجنوب، أصدر رئيس المجلس الرئاسي قرارًا بتخصيص 100 مليون دينار بصفة عاجلة لدعم المنطقة الجنوبية، مؤكدًا «أهمية العمل بأسرع وقت لتفعيل المؤسسات الأمنية، وتقديم الخدمات المناسبة في مجالات الصحة والتعليم ومعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وتوفير السيولة النقدية، وكافة ما يواجهه المواطنون في الجنوب الليبي من مصاعب».

كما أجرى وزير الحكم المحلي المفوض، الأحد، زيارة ميدانية لمدرسة الحرية ببلدية سبها للإطلاع على سير العملية التعليمية والمشاكل التي تواجه الطلبة وهيئة التدريس بالمدرسة.

كان مسؤولو وزارة التعليم عقدوا اجتماعًا استثنائيًا مع مراقبي التعليم ببلديات الجنوب برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام عادل جمعة، وبحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة الجمعة الماضي.

قنصو خلال زيارة لإحدى مدارس سبها. (وزارة الحكم المحلي)
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