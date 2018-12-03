حالة الطقس اليوم الإثنين 3 نوفمبر

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثر بعض مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي بامتداد منخفض جوي يتمركز شمال شرق المتوسط.

وأوضحت النشرة الجوية الصادرة عن المركز أن الطقس يبقى متقلبا مصحوبا بهطول أمطار متوسطة الى جيدة وقد تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق الساحلية تصحبها خلايا من السحب الرعدية مما تودى الى جريان بعض الاودبة المحلية وتجمع المياه فى الاماكن المنخفضة.

ومن المتوقع أن تكون درجات حرارة منخفضة، مع هبوب رياح نشطة نسبيا على بعض المناطق الساحلية وتبدأ السحب في الإنقشاع التدريجي اعتبارا من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي، حسب النشرة.

ونوهت إلى أن الطقس يبقى مستقر على أغلب مناطق الوسط والجنوب، إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق ليبيا بين 15 و21 درجة مئوية، وتميل للإنخفاض أثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية.