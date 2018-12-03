منطقة الكفرة العسكرية تعلن دحر «داعش» في تازربو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 09:20 صباحا
آمر منطقـة الكفرة العسكرية العميد بلقاسم الأبعج. (وال)

أعلن آمر منطقـة الكُفرة العسكرية، العميد بلقاسم الأبعج، أن الجيش تمكن من دحر وطرد فلول بقايا الجامعات الإرهابية المتطرفة «داعش» لأكثر من 400 كيلو متر عن مدينة تازربو .

ونقلت وكالة الأنباء الليبية في البيضاء عن الأبعج قوله: «القوات المسلحة العربية الليبية والقوات المساندة لها تبسط سيطرتها الكاملة على المنطقة». وأضاف أنه ليس ثمة فرصة أخرى لـ«داعش» في تكرار هجماتها على القرى والبلدات الواقعة تحت حماية القوات المسلحة .

وأشار آمر منطقة الكُفرة العسكرية إلى أن الخسائر التي تكبدتها عناصر «داعش» المتسللة خفية للبلدة في معركتها الأخيرة مع قوات من الجيش في تازربو أدت إلى تراجع قدرات التنظيم المالية والعسكرية. وأوضح أن تلك الخسائر هي مقدمة للنهاية الفعلية للتنظيم.

وتبنى تنظيم «داعش» في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي مسؤولية الهجوم على بلدة تازربو عبر إعلانه بيان نُـشر في وكالة الأعماق الذراع الإعلامية لتنظيم الدولة.

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