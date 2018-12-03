حملة لإزالة السيارات المخالفة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 08:15 صباحا
جانب من حملة لإزالة السيارات التي تشغر الفضاء العام. (الصفحة الرسمية لبلدية طرابلس)

أعلنت بلدية طرابلس المركز انطلاق حملة لإزالة السيارات التي تشغر الفضاء العام.

وأوضحت البلدية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الحملة التي انطلقت صباح الأحد تستهدف إزالة السيارات التي تستخدم الأرصفة العامة بعد إخطار أصحابها بضرورة إزالتها وانتهاء المهلة المحددة، مشيرة إلى إقفال بعض المعارض وحجز مجموعة من السيارات.

وتنفذ الحملة لجنة تنفيذ أعمال الإزالة في الفضاء العام، ونقطة الحرس البلدي طرابلس، ومكتب التنسيق الأمني، ومرور طرابلس، واستهدفت مناطق طريق السور، وجامع القدس، وباب العزيزية.

كانت بلدية طرابلس أصدرت مناشدة لأصحاب معارض السيارات والمواطنين عدم ركن السيارات على الأرصفه باعتبارها فضاءً عامًا.
 

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