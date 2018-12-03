بلدية الخمس تتسلم مساعدات طبية من الحكومة الإيطالية

المساعدات الطبية المقدمة من الحكومة الإيطالية لبلدية الخمس. (صفحة بلدية الخمس على فيسبوك)

أعلنت بلدية الخمس، اليوم الأحد، انها استلمت جزء من المساعدات التي تقدمها الحكومة الإيطالية في إطار برنامج «جسر التضامن» احتوت على معدات وأجهزة طبية وأدوية، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وحضر مراسم التسليم كلا من عميد وأعضاء المجلس البلدي الخمس والقنصل الإيطالي ستيف فورسياتي ووكيل ديوان المجلس البلدي الخمس ومدير مستشفي الخمس التعليمي، ومدير مستشفي سوق الخميس القروي.

وقال القنصل الإيطالي ستيف فورسياتي «إن ما تم تسليمه اليوم هو الدفعة الأولي من الكمية المرصودة لبلدية الخمس على أن يتم تسليم باقي الأجهزة والأدوية والمعدات الطبية خلال الأيام القريبة القادمة».

وبعد ختام مراسم التسليم توجه المشاركون إلى مبني الشركة الأهلية للأسمنت، حيث عقد اجتماع تناول فيه الطرفان سبل التعاون والمشاريع التي يمكن إقامتها ببلدية الخمس لتوفير فرص عمل للشباب ودعم بلدية الخمس.

يشار إلى أن برنامج «جسر التضامن» دشنته الحكومة الإيطالية مطلع العام الجاري وتستهدف من خلاله تقديم الدعم إلى المناطق المتضررة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ويشرف على تنفيذه السفارة الإيطالية لدى ليبيا.