حملة إعلامية لتشجيع أهالي بني وليد على المبادرة بتطعيم أطفالهم

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 02 ديسمبر 2018, 11:29 مساء

أطلق فريق الصحة والدعم النفسي والمكتب الإعلامي بجمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة في بني وليد، حملة إعلامية لتشجيع الأهالي على المبادرة بتطعيم أطفالهم بداية الأسبوع المقبل الذي سيشهد انطلاق الحملة الوطنية للتطعيمات على مستوى البلاد.

وقال عضو الجمعية هيثم بن لامة لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن الحملة الإعلامية تأتي في إطار الاستعداد لانطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد أمراض الحصبة والحميراء وشلل الأطفال وإعطاء فيتامين (أ) التي ستنظمها إدارة الخدمات الصحية في بني وليد الأسبوع المقبل.

وأوضح بن لامة أن الحملة الإعلامية شملت مخيم نازحي تاورغاء ومخيم نازحي الطوارق وعددا من الأماكن والأحياء السكنية بمدينة بني وليد، مشيرا إلى أن الحملة تأتي بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن إدارة الخدمات الصحية في بني وليد ستطلق حملة تطعيمات تعد الأكبر في البلدية، وتستهدف تطعيم نحو 44 ألف طفل، بحسب ما أعلنه مسؤولو الإدارة في وقت سابق لـ«بوابة الوسط».

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