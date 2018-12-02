الحكومة الموقتة تفعل «غرفة عمليات شاملة» تحسبا للطوارئ في بنغازي

قال مسؤول مكتب الإعلام بالحكومة الموقتة، سالم الحصادي، اليوم الأحد، إن رئيس الحكومة عبدالله الثني «أصدر تعليمات بتفعيل غرفة عمليات شاملة مكونة من جميع الأجهزة الخدمية للوقوف على أي حدث طارئ في مدينة بنغازي» التي تشهد موجة من الطقس السيء منذ صباح اليوم.

وتشهد مدينة بنغازي منذ الصباح هطول أمطار غزيرة في مناطقها وأحيائها المختلفة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه لدرجة عرقلت معها حركة السير وأغرقت شوارع وميادين رئيسية خاصة في وسط المدينة.

وأضاف الحصادي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن رئيس الحكومة الموقتة أصدر أيضا «تعليمات بالتوجه إلى بنينا لفتح المسارات والطرق التي أغلقت بسبب تكدس مياه الأمطار، بعد الانتهاء من عمليات شفط المياه في مدينة بنغازي لفتح المسارات بعد أن أغلقت الشوارع الرئيسية والفرعية، ما تسبب في ازدحام وعرقلة الحركة المرورية بالمدينة».

وأشار الحصادي، إلى أن الحكومة الموقتة طالبت كذلك الشركات المتعاقدة على الإنشاءات بترك أعمالها ومباشرة عملية فتح المسارات في مدينة بنغازي وإلزامها بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي في المدينة «بالرغم من أن هذا غير تخصصهم»، مشيرًا إلى أن وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز قرر مساء الأحد تعليق الدراسة في مدينة بنغازي، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأكد الحصادي، أن تعليق الدراسة يشمل كافة المراحل الدراسية من الابتدائي حتى المعاهد والجامعات خلال يومي الغد الإثنين وبعد الغد الثلاثاء، في مدينة بنغازي فقط دون غيرها، مطالبًا الجميع التقيد والالتزام.

وذكر الحصادي أن الحكومة الموقتة «خصصت أكثر من 450 مليون دينار لصالح مدينة بنغازي من أجل المشاريع خلال الفتره الماضية، وتخصيص جزء من القيمة للحالات الطارئة كما حدث اليوم من غرق للشوارع وإغلاقها بسبب السيول نتيجة هطول مياه الأمطار، وعرقلة الحركة المرورية».