الحكومة الموقتة تفعل «غرفة عمليات شاملة» تحسبا للطوارئ في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 02 ديسمبر 2018, 10:53 مساء

قال مسؤول مكتب الإعلام بالحكومة الموقتة، سالم الحصادي، اليوم الأحد، إن رئيس الحكومة عبدالله الثني «أصدر تعليمات بتفعيل غرفة عمليات شاملة مكونة من جميع الأجهزة الخدمية للوقوف على أي حدث طارئ في مدينة بنغازي» التي تشهد موجة من الطقس السيء منذ صباح اليوم.

وتشهد مدينة بنغازي منذ الصباح هطول أمطار غزيرة في مناطقها وأحيائها المختلفة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه لدرجة عرقلت معها حركة السير وأغرقت شوارع وميادين رئيسية خاصة في وسط المدينة.

وأضاف الحصادي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن رئيس الحكومة الموقتة أصدر أيضا «تعليمات بالتوجه إلى بنينا لفتح المسارات والطرق التي أغلقت بسبب تكدس مياه الأمطار، بعد الانتهاء من عمليات شفط المياه في مدينة بنغازي لفتح المسارات بعد أن أغلقت الشوارع الرئيسية والفرعية، ما تسبب في ازدحام وعرقلة الحركة المرورية بالمدينة».

وأشار الحصادي، إلى أن الحكومة الموقتة طالبت كذلك الشركات المتعاقدة على الإنشاءات بترك أعمالها ومباشرة عملية فتح المسارات في مدينة بنغازي وإلزامها بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي في المدينة «بالرغم من أن هذا غير تخصصهم»، مشيرًا إلى أن وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز قرر مساء الأحد تعليق الدراسة في مدينة بنغازي، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأكد الحصادي، أن تعليق الدراسة يشمل كافة المراحل الدراسية من الابتدائي حتى المعاهد والجامعات خلال يومي الغد الإثنين وبعد الغد الثلاثاء، في مدينة بنغازي فقط دون غيرها، مطالبًا الجميع التقيد والالتزام.

وذكر الحصادي أن الحكومة الموقتة «خصصت أكثر من 450 مليون دينار لصالح مدينة بنغازي من أجل المشاريع خلال الفتره الماضية، وتخصيص جزء من القيمة للحالات الطارئة كما حدث اليوم من غرق للشوارع وإغلاقها بسبب السيول نتيجة هطول مياه الأمطار، وعرقلة الحركة المرورية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أمطار غزيرة في بنغازي تعرقل حركة السير بالمدينة
ليبيا
دبلوماسي فرنسي: المؤتمر الوطني في خارطة سلامة قد ينهي الأزمة الليبية
ليبيا
إحباط هجوم مسلح على مركز شرطة بنينا
ليبيا
«الخطوط الليبية» توضح أسباب تعليق رحلاتها في مطار بنينا
ليبيا
ناقلات نفط ترسو في 3 موانئ بعد 48 ساعة إغلاق
ليبيا
«وول ستريت جورنال»: رسائل تعزز الشبهات حول دور ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي
دولى
رمضان المزداوي لــ«الوسط»: أستعد للمشاركة في مسلسل «زنقة الريح».. وأجهز فيلمي ...
ثقافة وفن
تعليم الوفاق: اقتصار الدراسات العليا بالخارج على بعض التخصصات
ليبيا
قوة الردع الخاصة تعلن اغتيال أحد عناصرها بطرابلس
ليبيا
الغارة الجوية على العوينات.. ثالث هجوم أميركي ضد «القاعدة» منذ مارس
ليبيا
في العدد 158: تحريك سياسي في طبرق والإرهاب يضرب تازربو
ليبيا
الشلماني: لن نكرر أخطاء السياسيين ومستعد للموت من أجل ليبيا
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق متعددة لارتداء الكارديجان في الشتاء