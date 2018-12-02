تشكيل لجنتين من جامعتي طبرق والسادات المصرية لإعداد مذكرات تفاهم

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 02 ديسمبر 2018, 10:45 مساء
رئيسا جامعتي طبرق ومدينة السادات المصرية. (الإنترنت)

أكد مدير مكتب رئيس جامعة طبرق، أبوبكر أمجاور، تشكيل لجنتين من الجامعة وجامعة مدينة السادات المصرية برئاسة رئيس الجامعتين «لإعداد مذكرات تفاهم» لتعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات العلمية والثقافية.

وأضاف أمجاور لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن رئيس جامعة طبرق الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بوحليقة، بحث خلال لقائه مع رئيس ونائب جامعة مدينة السادات المصرية سبل التعاون بين الجامعتين في كافة المجالات العلمية والثقافية.

وأوضح أمجاور أن «مذكرات التفاهم تشمل إيفاد الطلاب للدراسة بجامعة مدينة السادات على أن تتولى السفارة وضع الجامعة ضمن قائمة الجامعات التي حددتها وزارة التعليم الليبية والتي سيتم الصرف عليها من خزينة المجتمع».

وأشار إلى أن مذكرات التفاهم تشمل أيضا «منح جامعة طبرق من ثلاثة إلى خمس كراسٍ مجانية وإتاحة فرصة تسجيل المعيدين وحملة الماجستير للتسجيل في المعهد التابع للجامعة الأميركية بجامعة مدينة السادات للحصول على شهادة التويفل من المعهد».

وأضاف أمجاور أن رئيس جامعة طبرق اتفق أيضا مع رئيس جامعة مدينة السادات المصرية «على إمكانية تبادل المشرفين على الرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراه) وكذلك مناقشتها، واستقبال جامعة طبرق زوار من جامعة السادات على أن تكون درجاتهم العلمية أستاذ دكتور وعقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في المجال التربوي على أن يكون المحاضرون على درجة علمية عالية ومشهودا لهم بالكفاءة والعطاء».

ولفت أمجاور إلى أنه «تم التنسيق لعقد دورات لموظفي جامعة طبرق في الحاسوب وتشمل (ICDL) والتدريب على المنظومات المالية والتسجيل والتقويم والقياس ودورات في الإدارة تشمل معظم احتياج الإدارات بالجامعة».

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