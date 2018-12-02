باشاغا: وزارة الداخلية تحتاج إلى الدعم الدولي المباشر

لقاء باشاغا والسفير البريطاني لدى ليبيا. (وزارة الداخلية الليبية)

أكد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، أن الوزارة «تحتاج إلى الدعم الدولي المباشر» لبناء قدراتها الأمنية «من خلال تفعيل عمل كلية الشرطة وتدريب العناصر الأمنية ودعم جهاز المباحث الجنائية» وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء تأكيد باشاغا خلال استقباله ظهر اليوم الأحد، بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس للسفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، لبحث آفاق التعاون الثنائي بين ليبيا وبريطانيا في المجال الأمني.

وقالت وزارة الداخلية إن باشاغا أكد أيضا خلال اللقاء إن «بريطانيا لها دور بارز من خلال دعمها لحكومة الوفاق الوطني وما تقدمه من مساعدات لوجستية وأمنية على الصعيدين الأمني والتقني».

من جهته أعرب السفير البريطاني عن استعداد بلاده لتقديم كافة الإمكانيات اللازمة والتطلع إلى تعاون بناء مع حكومة الوفاق في دعمها سياسياً واقتصادياً ومعالجة كافة التحديات التي تواجه المنطقة عامة وليبيا خاصة.