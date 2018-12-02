انطلاق حملة «أنا ضد التنمر» في مدارس البيضاء

فعاليات حملة «أنا ضد التنمر» في مدراس البيضاء. (الإنترنت)

انطلقت في مدينة البيضاء بمنطقة الجبل الأخضر شرق البلاد، اليوم الأحد، حملة «أنا ضد التنمر» برعاية راديو «صوت ليبيا» في المدينة.

وقال المذيع في راديو «صوت ليبيا» طلال الطشاني لـ«بوابة الوسط»، إن الحملة بدأت من مدرسة رابعة العدوية للتعليم الأساسي، ومؤسسة كوين أكاديمي بالمدينة، حيث ألقيت محاضرات توعوية تثقيفية لمحاربة ظاهرة التنمر، وتوزيع مطويات على الطلاب.

وأوضح الطشاني، أن فكرة الحملة جاءت بعد أن لاقت حلقات أذاعها الراديو في برنامج (نقطة ضعف) عن موضوع «التنمر» صدى وتفاعلا كبيرا من قبل المواطنين، فقرروا توسيع الحملة وإخراجها للشارع بدلًا من الاستديو.

وأضاف الطشاني، أن الحملة تستهدف عددًا من المدارس الخاصة والعامة في البيضاء وشحات والمناطق المجاورة، كما أنهم سينقلون الحملة لمدن طبرق ودرنة، خصوصًا بعد تفشى ظاهرة التنمر مؤخرًا بشكل لافت في الشارع وخصوصًا بالمدارس.

وأشار الطشاني، إلى أن الحملة يشارك فيها العاملون براديو «صوت ليبيا» ومواطنون والتواصل مع الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس، مضيفًا أن ختام الحملة سيشهد تنظيم ندوة لأولياء الأمور بمشاركة أكاديميين في هذا المجال، مبينا أن الحمله هدفها تسليم الراية للأخصائيين بالمدارس وتسليط الضوء على ظاهرة التنمر ومحاربتها بالمدراس.