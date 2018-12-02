صباح اليوم الأول... ضبط أكثر من 70 سيارة مخالفة في حملة مرورية بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 02 ديسمبر 2018, 09:15 مساء
الحملة المرورية في طبرق. (الإنترنت)

أكد منسق الغرفة الأمنية المشتركة في طبرق العميد إبراهيم الطيف لـ«بوابة الوسط»، ضبط «أكثر من 70 سيارة مخالفة» خلال «الفترة الصباحية فقط» في اليوم الأول للحملة المرورية التي أطلقها قسم المرور والتراخيص بالتعاون مع الغرفة اليوم الأحد.

وقال الطيف: «اليوم فعليا بدأت الحملة المرورية المدة الماضية أعطيناهم فترة لإنهاء كافة الإجراءت من رخص القيادة والتأمين الفني وغيرها واليوم سنضرب بيد من حديد كل المخالفين للقوانين»، مؤكدا أن الحملة تستهدف «إيقاف كافة المركبات الآلية المخالفة» بالمدينة.

وأضاف الطيف أنهم أقاموا عددا من نقاط الاستيقاف بالمدينة، منوها إلى أن «مكان الاستيقاف الرئيسي سيكون أمام معهد النفط حيث تم ضبط أكثر من 70 سيارة مخالفة في الفترة الصباحية فقط اليوم الأحد وما زلنا مستمرين في عملنا لكن نحتاج فقط للدعم والتعاون من المواطنين».

وأوضح الطيف أن قسم المرور في طبرق «يعمل حتى الساعة الثالثة مساء ولا حجة لأي أحد يقول إن قسم المرور والتراخيص مقفل ما عليكم إلا إنهاء الإجراءات والتي لا تأخذ منك سوى يوم واحد وتستطيع بذلك الذهاب بسيارتك إلى أي مكان في ليبيا».

وأكد منسق الغرفة الأمنية المشتركة في طبرق العميد إبرهيم الطيف، تخصيص مكان لحجز السيارات المخالفة بعد ضبطها «تحت حراسة مشددة من قبل مديرية أمن طبرق وقيادة منطقة طبرق العسكرية».

وتضم الغرفة الأمنية المشتركة في طبرق عددا من الأجهزة الأمنية والعسكرية منها مديرية أمن طبرق وجهاز الأمن الداخلي والخارجي والأمن المركزي والشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية.

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