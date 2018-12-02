القابضة للاتصالات تناقش موازنة شركات القطاع لعام 2019

جانب من الأجتماع في مقر الشركة بطرابلس. (الإنترنت)

بحث مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات التجهيزات الخاصة بموازنة شركات القطاع في مقر الشركة بالعاصمة طرابلس.



وقال رئيس مجلس الإدارة د.فيصل قرقاب في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن الاجتماع ناقش التجهيزات والترتيبات الخاصة بالموازنة التقديرية لسنة 2019م، بالإضافة إلى عرض ومناقشة مجموعة من التقارير المالية والفنية لمختلف الإدارات بالشركة، بما في ذلك تقارير وخطط مكتب الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية واعتماد اللوائح الإدارية والمالية للشركة.

شركات القابضة للاتصالات تستعرض مشاريع تطوير القطاع للعام 2019

وأوضح قرقاب، أن الاجتماع انتهى إلى وضع مجموعة من الأهداف والخطوات العملية التي من شأنها ضمان تنفيد مجموعة من المشاريع والمبادرات المهمة التي ستساهم وبشكل كبير في الرفع من جودة الخدمة ومن كفاءة موظفي قطاع الإتصالات.