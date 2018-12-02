نجاة الناشط سليمان البيوضي من محاولة اغتيال بمنطقة الدافنية في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط: أحمد المقصبي | الأحد 02 ديسمبر 2018, 08:55 مساء
الناشط في «حركة شباب من مصراتة» سليمان البيوضي. (الإنترنت)

نجا الناشط في «حركة شباب من مصراتة» سليمان البيوضي، اليوم الأحد، من محاولة اغتيال بمنطقة الدافنية في مدينة مصراتة حيث استهدفه مجهولون بإطلاق النار عليه.

وقال البيوضي لـ«بوابة الوسط» إن سيارة اعترضت سيارته عند حدود الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم وأطلقت وابلا من الرصاص بغية قتله لكن سيارة مرافقة له تبادلت مع السيارة التي كان يستقلها المهاجمون إطلاق الرصاص قبل أن تلوذ بالفرار.

وأشار الناشط في حركة شباب مصراتة سليمان البيوضي إلى أنه لم يصب إلا «برضوض بسيطة» نتيجة اصطدام سيارته بإحدى الأشجار على جانب الطريق، مؤكدا أنه تلقى «عدة تهديدات» بقتله والتخلص منه بسبب أرائه السياسية حسب اعتقاده لكنه استبعد اتهام أي جهة بمحاولة استهدافه.

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