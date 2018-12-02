دورة تدريبية حول مهارات التعليم للمفتشين التربويين في طبرق

انطلاق الدورة التدريبية للمفتشين التربويين في طبرق. (الإنترنت)

نظم المجلس البلدي طبرق، اليوم الأحد، دورة تدريبية حول «مهارات التعليم في القرن الحادي والعشرين» بالتعاون مع مكتب التفتيش التربوي بقطاع التعليم استهدفت عددا من المفتشيين التربويين بالمدينة.

وقال مدير إدارة المتابعة وضمان الجودة ببلدية طبرق مسعود الوهراني لـ«بوابة الوسط» إن البلدية تقيم الدورة التدريبية بالتنسيق مع مكتب التفتيش التربوي، مؤكدا أن الدورة «معتمدة من منظمة (ابسيلون) البريطانية لتطوير المفتش التربوي».

وأشار الوهراني إلى أن الدورة «تنفذها شركة (نماء للتطوير الإداري والوظيفي بطبرق) وتستمر لمدة ستة أيام وسيقيم في نهايتها كل مفتش تربوي بمرتبة معينة ويتحصل على دورة جديدة في نفس تخصص المفتش التربوي من قبل شركة ابسيلون».

وحضر الدورة في يوم الافتتاح عميد بلدية طبرق الناجي مازق ومدير إدارة المتابعة وضمان الجودة بالبلدية مسعود الوهراني ومسؤولة قسم التدريب بالبلدية مودة بدر ومدير مكتب عميد البلدية جادالمولى خليل.