بسبب الأمطار الغزيرة... الكاديكي: إنهاء كافة المختنقات لتسيير الحركة المرورية في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 02 ديسمبر 2018, 08:34 مساء
مياه الأمطار الغزيرة تغرق شوارع بنغازي. (الإنترنت)

أكد مسؤول مكتب الإعلام ببلدية بنغازي نضال الكاديكي، أن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، تمكنت من إنهاء كافة المختنقات التي تسبب في عرقلة حركة السير بالمدينة وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن الشركة عكفت منذ فجر اليوم الأحد على شفط المياه الراكدة في شوارع رئيسية وفرعية بالمدينة جراء هطول الأمطار الغزيرة.

وأوضح الكاديكي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن البلدية حددت 12 مختنقا بالمدينة، وكلفت شركة المياه والصرف الصحي بعمليات الشفط، كما قامت باستئجار عدد من سيارات شفط المياه، بالإضافة إلى تكليف شركة وطنية بهذه المهام لمساعدة شركة المياه في العمل.

وقال الكاديكي، إن «غرفة الطوارئ التي شكلتها بلدية بنغازي بدأت الاستعداد والتأهب لفصل الشتاء، وبالفعل تم تنظيف غرف التفتيش الخاصة بمياه الأمطار والصفايات، لكن تكدس القمامة ورمي المخلفات في الشوارع والأرصفة ودخولها في غرف التفتيش، حال دون انسياب المياه إلى الأنابيب بشكل سلس بعد هطول الأمطار».

وأشار إلى أن «أكثر من 50% من الرقعة الجغرافية لمدينة بنغازي لا تتوفر بها بنية تحتية»، كما أن «تقاعس المواطنين والباعة ورميهم الفضلات وقوارير البلاستيك والأحجار وغيرها، يجعلها تتكدس بداخل أنابيب تصريف المياه وينتج عن ذلك انسداد وعدم انسياب المياه عند دخولها عبر غرف التفتيش في أوقات هطول المطر».

ولفت الكاديكي إلى أن المختنقات التي تعانيها أنابيب تصريف المياه «لا نستطيع معرفتها إلا بعد سقوط الأمطار» مبينا أن «معالجتها تحتاج إلى حفر وتركيب مواسير جديدة وأحيانًا يصل الانسداد إلى عدة أمتار تحت الأرض، وهذا العمل مكلف ويحتاج إلى أموال وهو بحد ذاته يعتبر بمثابة مشروع صيانة وتركيب».

وطالب مسؤول مكتب الإعلام ببلدية بنغازي نضال الكاديكي المواطنين بضرورة الحفاظ على غرف التفتيش وعدم رمى المخلفات وغيرها داخلها، كما طلب من السائقين التعاون مع الشركات المكلفة بهذا الأمر.

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وتشهد مدينة بنغازي منذ صباح اليوم هطول أمطار غزيرة في مناطقها وأحيائها المختلفة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه لدرجة عرقلت معها حركة السير وأغرقت شوارع وميادين رئيسية خاصة في وسط المدينة.

وأوضحت صور ومشاهد وثقها مواطنون ونشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» في أحياء السلماني والبركة وسيدي حسين والكيش ارتفاع منسوب المياه نتيجة الهطول المستمر للأمطار.

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