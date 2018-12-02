ستيفاني وليامز تبحث مع سهام سرقيوة قضايا حقوق المرأة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 ديسمبر 2018, 08:30 مساء
نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني وليامز تلتقي عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة

التقت نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، في طرابلس عضو مجلس النواب سهام سرقيوة، لمناقشة عدة قضايا من بينها حقوق المرأة.

وأشار بيان مقتضب للبعثة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» إلى أن «اللقاء تباحث في عدة قضايا، من بينها حقوق الإنسان وحقوق المرأة والإصلاحات الاقتصادية».

«الرئاسي» ينشأ وحدة لدعم المرأة.. وكوبلر يرحب

وخلال الفترة الماضية طُرحت قضايا دعم المرأة في ليبيا لعدة نقاشات، انتهت إلى توصيات بضرورة مشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية.

وأنشأ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وحدة دعم وتمكين المرأة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وهو ما رحبت به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واعتبرته «خطوة رئيسية نحو مزيد من الشمولية والازدهار».

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