أمطار غزيرة في بنغازي تعرقل حركة السير بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط: أحمد المقصبي | الأحد 02 ديسمبر 2018, 06:23 مساء

تشهد مدينة بنغازي منذ صباح اليوم الأحد هطول أمطار غزيرة في مناطقها وأحيائها المختلفة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه لدرجة عرقلت معها حركة السير وأغرقت شوارع وميادين رئيسية خاصة في وسط المدينة.

وأوضحت صور ومشاهد وثقها مواطنون ونشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» في أحياء السلماني والبركة وسيدي حسين والكيش ارتفاع منسوب المياه نتيجة الهطول المستمر للأمطار.

كما أغرقت مياه الأمطار جزيرة دوران السلماني (الجرات) وجزيرة الفضيل بمنطقة البركة وسط المدينة ما أدى إلى توقف محركات بعض السيارات تماما ونتج عنها ازدحام شديد وارتباك في حركة المرور

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أمطار غزيرة في بنغازي تعرقل حركة السير بالمدينة
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