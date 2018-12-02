تصدير 630 ألف برميل نفط خام من ميناء البريقة إلى إيطاليا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 02 ديسمبر 2018, 05:48 مساء

رست الناقلة «NORTH SEA» التي ترفع علم ليبيريا في ميناء البريقة النفطي (80 كلم غرب مدينة أجدابيا) قادمة من فرنسا لتحميل نحو 630 ألف برميل من النفط الخام، سيجري تصديرها لاحقا إلى إيطاليا.

وقال أحد الموظفين بالميناء لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن «شركة العمران الدولية للملاحة البحرية - طبرق» هي وكيل الناقلة النفطية التي رست بالميناء صباح اليوم قادمة من فرنسا لتحميل 630 ألف برميل من النفط الخام.

وأضاف المصدر أن الشحنة سيجري تصديرها إلى إيطاليا بعد استكمال عملية الشحن التي قد تستغرق 72 ساعة متواصلة والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلى أن الناقلة بقيادة الربان «PICER MARINE».

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