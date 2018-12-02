«داخلية الوفاق»: التسجيل في «الخارجية» شرط عمل المنظمات بمراكز الإيواء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 ديسمبر 2018, 03:42 مساء
وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية والقائم بأعمال السفارة الإيطالية في ليبيا. (وزارة الداخلية)

طالب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، بضرورة تنسيق وتنظيم عمل المنظمات الإيطالية غير الحكومية، داعيًا إلى ضرورة تسجيلها لدي الدولة الليبية، وذلك لتتمكن من أداء عملها داخل مراكز الإيواء.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، صباح اليوم الأحد بمقر الوزارة بطرابلس، القائم بأعمال السفارة الإيطالية في ليبيا.

وحث الشيباني المنظمات على ضرورة التسجيل بوزارة الخارجية الليبية، وبأنه لن يسمح لأي منظمة بالعمل داخل مراكز الإيواء إلا بعد تسجيلها في وزارة الخارجية.

وشدد الوكيل على وضع آلية واستراتيجية عمل في توزيع الدعم الممنوح لهذه المراكز ليستفيد منها المهاجرون، مؤكدًا أن الوزارة ترحب بعمل المنظمات داخل ليبيا والمعنية بملف الهجرة، وأن وزارة الداخلية بصدد وضع استراتيجية عمل لسنة 2019م تنظم عمل هذه المنظمات.

حضر الاجتماع مستشار وكيل وزارة الداخلية لشؤون المنظمات، ومدير إدارة الفروع بجهاز الهجرة غير الشرعية.

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