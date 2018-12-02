مقتل جندي بالقوات الخاصة في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 02 ديسمبر 2018, 02:55 مساء
عناصر من القوات الخاصة. (بوابة الوسط)

أعلن الناطق باسم القوات الخاصة، العقيد ميلود الزوي، مقتل أحد جنود الكتيبة الأولى صاعقة، على أيدي مسلحين مجهولين في منطقة السليني بمدينة بنغازي.

وأكد الزوي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، العثور على جثة الجندي فتحي الزليتني، بعد سرقة سيارته العسكرية وسلاحه الشخصي وتجريده من ملابسه وتصفيته بالرصاص، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات على الفور في الواقعة لمعرفة الجناة والقبض عليهم.

وأوضح الزوي أن الزليتني من مدينة زليتن غرب البلاد، وشارك في كافة المعارك ضد الإرهابيين والمتطرفين بمدينة بنغازي، ويتمتع بسيرة ذاتية حسنة طيلة تواجده بمعسكر القوات الخاصة والتحاقه بها منذ 2011.

وفي السياق ذاته نعت القوات الخاصة الجندي فتحي الزليتني، التابع للكتيبة الأولى صاعقة وعبَّـرت عن تعازيها الحارة لأسرته وزملائه.

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