بالصور.. فصول متنقلة لعلاج الاكتظاظ الطلابي في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 ديسمبر 2018, 02:42 مساء
أحد الفصول الدراسية المتنقلة في درنة. (مصلحة المرافق التعليمية)

أعلنت مصلحة المرافق التعليمية وصول عدد من الفصول الدراسية المتنقلة إلى المنطقة التعليمية درنة، قادمة من مصلحة المرافق التعليمية لصالح المدارس التي تعاني الاكتظاظ الطلابي بالمدينة.

وأوضحت المصلحة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الشحنة تشمل 9 فصول دراسية تأتي في إطار مشروع مصلحة المرافق التعليمية الإصلاحي للعام 2018 -2019 م في مجابهة المشاكل والصعوبات التي تعانيها بعض المناطق التعليمية ومن بينها درنة، لافتًا إلى مراعاة مستوى الاحتياج الفعلي والكثافة الطلابية.

وأعطت مصلحة المرافق التعليمية الأولوية لمدرسة «حي السيدة خديجة» من حيث حجم التوزيع باعتباها أكثر المدارس تضررًا داخل المدينة وتزايد نسبة أعداد الطلبة داخل فصولها، فيما توجهت بالمقابل إلى صيانة باقي المدارس وتهيئتها لاستقبال الطلبة قبل انطلاق العام الدراسي الحالي .

وكانت مصلحة المرافق التعليمية أعلنت في وقت سابق توزيع أكثر من فصل دراسي متنقل على أغلب المناطق التعليمية الجنوبية والشرقية والغربية.

أحد الفصول الدراسية المتنقلة في درنة. (مصلحة المرافق التعليمية)
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