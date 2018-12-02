«التجاري الوطني» بسرت يغلق أبوابه بعد توقف المنظومة المصرفية

مقر المصرف التجاري الوطني

أغلق المصرف التجاري الوطني بسرت أبوابه منذ الساعة التاسعة والنصف صباحًا اليوم الأحد أمام عملاء المصرف، بعد أن توقفت المنظومة المصرفية أمس السبت.

وأوضح مصدر فني بشركة ليبيا للاتصالات والتقنية لـ«بوابة الوسط» أن المنظومة توقفت لوجود خلل فني بالكابل، ويجري التنسيق مع جهات الاختصاص للعمل على إصلاحه، بالتعاون مع إدارة المصرف التجاري بمصراتة.

ويشهد فرع المصرف التجاري الوطني بسرت ازدحامًا كبيرًا، باعتباره من أكبر المصارف التجارية العاملة بالمدينة، حيث يتردد عليه المواطنون منذ الصباح في طوابير للحصول على بطاقة الفيزا.